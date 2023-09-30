JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali menaikan harga BBM per 1 Oktober 2023, diantaranya Pertamax hingga Dexlite.
Harga Pertamax di wilayah Maluku dan Papua naik dari Rp 13.600 menjadi Rp 14.300 kemudian Dexlite dari Rp 16.700 menjadi Rp 17.550. Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina di Maluku dan Papua :
Provinsi Maluku
- Harga Pertalite: Rp 10.000
- Harga Bio Solar: Rp 6.800
- Harga Pertamax: Rp 13.600 naik jadi Rp14.300
- Harga Pertamax Turbo: -
- Harga Dexlite: Rp 16.700 naik jadi Rp17.550
- Harga Pertamina Dex (Pertadex): -
Provinsi Maluku Utara
- Harga Pertalite: Rp 10.000
- Harga Bio Solar: Rp 6.800
- Harga Pertamax: Rp 13.600 naik jadi Rp14.300
- Harga Pertamax Turbo: -
- Harga Dexlite: Rp 16.700 naik jadi Rp17.550
- Harga Pertamina Dex (Pertadex): -
Provinsi Papua
- Harga Pertalite: Rp 10.000
- Harga Bio Solar: Rp 6.800
- Harga Pertamax: Rp 13.600 naik Rp14.300
- Harga Pertamax Turbo: Rp 14.750 naik jadi Rp16.950
- Harga Dexlite: Rp 16.700 naik jadi Rp17.550
- Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp18.250