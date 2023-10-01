10 Larangan saat Naik LRT Jabodebek

JAKARTA - LRT Jabodebek berjalan lancar selama masa uji di bulan ini. Hanya saja, tarif murah Rp5 ribu kemungkinan tidak lagi diperpanjang di bulan depan.

Meski demikian, masyarakat yang naik transportasi Lintas Raya Terpadu sangat besar.

Namun tetap ada beberapa hal yang mesti diperhatikan saat naik LRT. Pasalnya, peraturan-peraturan ini dibuat oleh Layanan Transportasi LRT wajib dipatuhi oleh setiap penumpang.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan serta kenyamanan bagi setiap penumpang.

Lebih lanjut, poin-poin larangan tersebut berupa stiker yang menempel pada setiap gerbong. Lalu, larangan itu juga dapat dilihat jelas oleh setiap penumpang karena berisikan tulisan dan simbol larangan yang patut dipatuhi.

Selain itu, poin-poin yang tertera pada setiap gerbong tersebut berisikan dua bahasa yakni Indonesia dan Inggris.

Berikut ini Okezone merangkum beberapa larangan yang patut dipatuhi saat naik LRT Jabodebek, Sabtu (30/9/2023).

1. Dilarang merokok

2. Dilarang makan dan minum

3. Dilarang buang sampah sembarangan

4. Dilarang membawa binatang

5. Dilarang membawa barang berbau tajam