4 Fakta Kereta Cepat Jakarta Bandung Diresmikan Jokowi Hari Ini

Kereta Cepat Jakarta Bandung Diresmikan Hari Ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada hari ini, Selasa (2/10/2023).

Sebelumnya, peresmian KCJB tersebut akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2023. Namun, tanggal peresmian itu diundur lantaran Jokowi tidak bisa hadir.

Sejumlah masyarakat Indonesia pun telah menantikan atas peresmian KCJB ini. Pasalnya, mereka ingin menjajal dan merasakan suasana dari kereta paling cepat di ASEAN tersebut.

Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa fakta terkait diresmikannya Kereta Cepat Jakarta Bandung, Senin (2/10/2023).

1. Sudah siap dioperasikan

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan bahwa seluruh Stasiun Kereta Cepat sudah siap dioperasikan saat peresmian pada 2 Oktober 2023.