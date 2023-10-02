Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Kereta Cepat Jakarta Bandung Diresmikan Jokowi Hari Ini

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |03:44 WIB
4 Fakta Kereta Cepat Jakarta Bandung Diresmikan Jokowi Hari Ini
Kereta Cepat Jakarta Bandung Diresmikan Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada hari ini, Selasa (2/10/2023).

Sebelumnya, peresmian KCJB tersebut akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2023. Namun, tanggal peresmian itu diundur lantaran Jokowi tidak bisa hadir.

Sejumlah masyarakat Indonesia pun telah menantikan atas peresmian KCJB ini. Pasalnya, mereka ingin menjajal dan merasakan suasana dari kereta paling cepat di ASEAN tersebut.

Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa fakta terkait diresmikannya Kereta Cepat Jakarta Bandung, Senin (2/10/2023).

1. Sudah siap dioperasikan

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan bahwa seluruh Stasiun Kereta Cepat sudah siap dioperasikan saat peresmian pada 2 Oktober 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176618/kereta_cepat-pR4M_large.jpg
Ternyata Segini Utang Kereta Whoosh yang Bikin Menkeu Purbaya Ogah Lunasi Pakai APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176319/utang_kereta_cepat-alun_large.jpg
3 Fakta Utang Kereta Cepat Bukan Tanggungan Negara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175708/whoosh-DxAb_large.png
Danantara Ungkap 2 Strategi Selamatkan KAI dari Jeratan Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171001/kereta_cepat_whoosh-LjGO_large.jpg
Pembangunan Akses Jalan Stasiun Kereta Cepat Karawang Belum Rampung, Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170104/erick_thohir-DQAC_large.jpg
Selesaikan Utang Whoosh ke China, Erick Thohir: Negosiasi Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165224/layangan_nyangkut_pada_jalur_kereta_cepat-Upev_large.jpg
Kereta Cepat Whoosh Kembali Terhenti Akibat Layangan Nyangkut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement