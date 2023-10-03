Jakarta-Surabaya 3,5 Jam Pakai Kereta Cepat

Menhub Budi Karya Sumadi soal kereta cepat lanjut ke Surabaya. (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut bahwa waktu tempuh perjalanan Jakarta-Surabaya dengan kereta cepat hanya 3,5 jam.

Adapun pernyataan tersebut dilatarbelakangi dari perjalanannya yang dilakukan dari Jakarta hingga ke Stasiun Padalarang menggunakan kereta cepat hanya butuh waktu 29 menit.

Menhub mengatakan saat ini pemerintah Indonesia terus menggodok kelanjutan dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya.

"Bayangkan ini cuma 29 menit sampai Padalarang dari Jakarta. Kalau sampai Surabaya nanti akan 3 jam, lewat sedikit mungkin jadi 3,5 jam. Jadi itu menjadi suatu obsesi kita,” ujar Menhub di Stasiun KCIC Halim, dikutip Selasa (3/10/2023).

Menhub mengatakan bahwa jika kelanjutan proyek kereta cepat hingga Surabaya dapat terealisasi maka waktu tempuh perjalanan akan semakin efisien.

Adapun ia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan kesempatan bagi pemrakarsa untuk menyusun proposal terkait proyek ini.