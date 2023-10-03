Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jakarta-Surabaya 3,5 Jam Pakai Kereta Cepat

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |10:06 WIB
Jakarta-Surabaya 3,5 Jam Pakai Kereta Cepat
Menhub Budi Karya Sumadi soal kereta cepat lanjut ke Surabaya. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut bahwa waktu tempuh perjalanan Jakarta-Surabaya dengan kereta cepat hanya 3,5 jam.

Adapun pernyataan tersebut dilatarbelakangi dari perjalanannya yang dilakukan dari Jakarta hingga ke Stasiun Padalarang menggunakan kereta cepat hanya butuh waktu 29 menit.

 BACA JUGA:

Menhub mengatakan saat ini pemerintah Indonesia terus menggodok kelanjutan dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya.

"Bayangkan ini cuma 29 menit sampai Padalarang dari Jakarta. Kalau sampai Surabaya nanti akan 3 jam, lewat sedikit mungkin jadi 3,5 jam. Jadi itu menjadi suatu obsesi kita,” ujar Menhub di Stasiun KCIC Halim, dikutip Selasa (3/10/2023).

 BACA JUGA:

Menhub mengatakan bahwa jika kelanjutan proyek kereta cepat hingga Surabaya dapat terealisasi maka waktu tempuh perjalanan akan semakin efisien.

Adapun ia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan kesempatan bagi pemrakarsa untuk menyusun proposal terkait proyek ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176473/purbaya-AOWb_large.jpg
Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh hingga Istana Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164920/kereta_cepat_whoosh-qUzu_large.png
Bom Waktu Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164941/kereta_cepat_whoosh-WjIx_large.jpg
Utang Kereta Cepat Whoosh Rp116 Triliun, Bisa Lunas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164930/whoosh-93xm_large.png
Utang Jumbo Kereta Cepat Whoosh bak Bom Waktu, KCIC Harus Bayar Bunga Rp2 Triliun per Tahun ke China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162787/kereta_cepat-ej7k_large.jpg
Prabowo Bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Dikawal AHY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162488/ahy-5wVv_large.jpg
AHY: Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Jadi Tugas Khusus Presiden Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement