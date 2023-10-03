Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Ada PHK Massal 2,3 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Semua Aman dan Tetap Bekerja

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |16:14 WIB
Tak Ada PHK Massal 2,3 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Semua Aman dan Tetap Bekerja
Revisi UU ASN disahkan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI. Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, salah satu isu krusial dalam RUU tersebut adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN (honorer) yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang, di mana mayoritas berada di instansi daerah.

 BACA JUGA:

“Berkat dukungan DPR, RUU ASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN yaitu tidak boleh ada PHK masal, yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal,” ujar Anas dalam keterangannya, Selasa (3/10/2023).

“Ada lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak lagi bekerja November 2023. Disahkannya RUU ini memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,” sambung Anas.

 BACA JUGA:

Anas mengatakan, akan terdapat perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sehingga bisa menjadi salah satu opsi dalam penataan tenaga honorer.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/622/3176504/pns-T1WR_large.jpg
Gaji Pensiunan PNS Naik? Cek Besarannya yang Cair di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176446/pns-wSeb_large.jpeg
Benarkah Gaji PNS Naik di 2026? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175619/kemenkeu-Or4P_large.jpg
Kemenkeu Akan Kaji Usulan Sistem Gaji Single Salary ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/622/3175446/pns-KgLP_large.jpg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025? Cek Rinciannya yang Cair di Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175082/pns-O9ba_large.jpeg
Sistem Single Salary PNS, Pensiunan Dapat 75 Persen dari Gaji-Tunjangan hingga Bebas Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175136/pns-eaVu_large.png
Segini Rincian Gaji Pensiunan PNS yang Cair Oktober 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement