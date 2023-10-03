Wamenparekraf Angela Harap Ajang MotoGP Mandalika 2023 Beri Dampak Ekonomi Rp4,5 Triliun

JAKARTA - Ajang MotoGP 2023 diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan tahun lalu.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menyebut kalau pada tahun lalu, dampak ekonomi MotoGP 2022 mencapai Rp3,57 triliun bagi perekonomian NTB dan Rp4,5 triliun bagi perekonomian nasional.

Diketahui ajang ini akan diselenggarakan pada 13-15 Oktober 2023.

"Terkait dengan MotoGP ini kami berharap pencapaian tahun lalu Rp4,5 triliun dan kami harapkan tahun ini setidaknya sama bahkan lebih," katanya di Kantor InJourney, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Angela juga berharap event MotoGP ini bisa berkontribusi terhadap pariwisata Indonesia yakni dengan banyaknya kunjungan dari wisata mancanegara dan Nusantara.

"Dan berkontribusi bagi pariwisata Indonesia dan target target pariwisata di mana tahun ini kita ada target 8,5 juta wisatawan mancanegara dan 1,4 miliar wisatawan nusantara," katanya.