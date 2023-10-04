TikTok Shop Resmi Tutup, Pengguna Sudah Tak Bisa Akses

JAKARTA - TikTok Shop terpantau sudah tak bisa diakses pada hari ini, Rabu (4/10/2023) pukul 17.00 WIB.

Sejumlah pengguna TikTok pun sudah tak lagi bisa melihat live penjualan barang.

Bahkan menu 'Shop' yang biasa ada di deretan bawah aplikasi beranda kini sudah tak ditemukan.

Kini pengguna hanya dapat melihat TikTok live biasa tanpa penjualan, contohnya siaran game, musik, kegiatan pengguna lain dan sebagainya.

Sebelumnya, TikTok Indonesia juga sudah mengeluaran pernyataan soal penutupan semua kampanye iklan penjualan produk akan dihentikan secara otomatis.

Pembuatan iklan tersebut juga tidak akan bisa dilakukan.

Meski begitu TikTok akan tetap membantu penjual untuk meminimalisir dampak dari penutupan tersebut.