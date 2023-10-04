Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

TikTok Shop Resmi Tutup, Pengguna Sudah Tak Bisa Akses

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |17:04 WIB
TikTok Shop Resmi Tutup, Pengguna Sudah Tak Bisa Akses
TikTok Shop resmi ditutup. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - TikTok Shop terpantau sudah tak bisa diakses pada hari ini, Rabu (4/10/2023) pukul 17.00 WIB.

Sejumlah pengguna TikTok pun sudah tak lagi bisa melihat live penjualan barang.

 BACA JUGA:

Bahkan menu 'Shop' yang biasa ada di deretan bawah aplikasi beranda kini sudah tak ditemukan.

Kini pengguna hanya dapat melihat TikTok live biasa tanpa penjualan, contohnya siaran game, musik, kegiatan pengguna lain dan sebagainya.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, TikTok Indonesia juga sudah mengeluaran pernyataan soal penutupan semua kampanye iklan penjualan produk akan dihentikan secara otomatis.

Pembuatan iklan tersebut juga tidak akan bisa dilakukan.

 BACA JUGA:

Meski begitu TikTok akan tetap membantu penjual untuk meminimalisir dampak dari penutupan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement