11 Miliarder Termuda Amerika, Baru 37 Tahun Punya Harta Rp377 Triliun

JAKARTA - Ada 11 orang terkaya Amerika Serikat (AS) yang usianya di bawah 40 tahun. Mereka juga masuk daftar 400 orang kaya di Amerika Serikat.

Melansir dari Forbes, Rabu (4/10/2023), daftar miliarder yang berusia di bawah 40 tahun menurun dari sepuluh tahun lalu. Sebab empat orang keluar dan tiga lainnya sudah lanjut usia.

Jumlah ini merupakan jumlah miliarder di bawah 40 tahun terendah dalam dua dekade terakhir. Mereka hanya berjumlah 1% dari daftar.

Pewaris Walmart, Lukas Walton, kini menjadi yang termuda dengan usia 37 tahun. Ia mewarisi miliaran dolar setelah ayahnya, John Walton, meninggal dalam kecelakaan pesawat pada tahun 2005.

Daftar anggota di bawah 40 tahun lainnya termasuk pendatang baru berusia 38 tahun yaitu Josh Kushner, yang membangun kekayaan dari venture capital dan Mark Zuckerberg dari Meta serta Dustin Moskovitz dari Asana yang keduanya berusia 39 tahun.

Berikut 11 anggota termuda dalam daftar Forbes 400, dari yang termuda hingga tertua pada tahun 2023.

1. Lukas Walton

Anggota termuda The Forbes 400 dengan usia 37 tahun, jumlah kekayaan bersih USD24,2 miliar setara Rp377 triliun (kurs Rp15.586 per USD).

Walton mewarisi kekayaan setelah ayahnya, John Walton yang meninggal dalam kecelakaan pesawat pada tahun 2005.

Cucu salah satu pendiri Walmart Sam Walton, Lukas tidak bekerja untuk ritel, ia berinvestasi pada bisnis yang mengatasi tantangan lingkungan dan sosial melalui perusahaan bernama Builders Vision.

2. Josh Kushner

Josh Kushner berusia 38 tahun dengan kekayaan bersih USD3,6 miliar setara Rp56,109 triliun (kurs Rp15.586 per USD). Keluarga Kushner terkenal dengan dinasti real estate mereka (ayahnya Charles membangun kerajaan properti sebelum mengaku bersalah atas penggelapan pajak, kontribusi kampanye ilegal dan tuduhan perusakan saksi pada tahun 2004) dan koneksi politik mereka.

Thrive Capital miliknya, yang ia dirikan pada tahun 2010 pada usia 25 tahun, mengumpulkan uang dari investor termasuk CEO Disney Bob Iger dan salah satu pendiri miliarder KKR Henry Kravis.

3. Dustin Moskovitz

Dustin Moskovitz berusia 39 tahun dengan kekayaan bersih USD12,2 miliar setara Rp190,149 triliun (kurs Rp15.586 per USD). Moskovitz yang saat berusia 19 tahun mendirikan Facebook bersama Zuckerberg.