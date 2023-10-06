Terungkap! Barang-Barang di E-commerce Murah Ternyata Buangan dari China

JAKARTA - Harga murah barang di e-commerce merupakan buangan dari China. Semakin maraknya barang-barang murah di platform e-commerce di Indonesia belakangan ini menjadi perhatian serius.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, baru-baru ini mengungkapkan alasan di balik misteri harga rendah ini, yang tidak hanya merugikan pelaku usaha lokal, tetapi juga mencurigakan kualitas dan keasliannya. Barang-barang tersebut disinyalir berasal dari impor ilegal dan hasil dumping yang diimpor dari China.

Menurut Teten, serbuan produk-produk murah dari China yang dijual di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP) dalam negeri menyebabkan produk lokal dari industri maupun UMKM dalam negeri sulit bersaing. Ini dapat menimbulkan dampak dari persaingan harga yang tidak sehat.

"Kami sudah membahas mengapa di platform online banyak sekali barang murah yang dijual di bawah HPP. Kemungkinan ada dua hal. Pertama, barang tersebut dari negaranya sudah di dumping," kata Teten dalam sebuah pernyataan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Teten juga menilai bahwa perekonomian China saat ini sedang melemah, tetapi di sisi lain, produksi manufaktur harus tetap berjalan. Hal ini mengarah pada situasi di mana barang-barang dari China dijual lebih murah di pasar global.