Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nasib Terbaru Kereta Argo Parahyangan Usai Kereta Cepat Whoosh Diresmikan

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |03:18 WIB
Nasib Terbaru Kereta Argo Parahyangan Usai Kereta Cepat Whoosh Diresmikan
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi. (Foto: Okezone.com/KCIC)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang telah beroperasi secara komersial pada Senin, 2 Oktober 2023

Dengan beroperasi KA cepat Whoosh, lantas bagaimana dengan KA Argo Parahyangan? Pasalnya keduanya mempunyai kesamaan rute dan tarifnya pun tidak akan jauh berbeda.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo memastikan layanan KA Argo Parahyangan akan tetap beroperasi.

Pasalnya layanan KA Argo Parahyangan merupakan kereta yang sudah melegenda dan sudah melekat dengan masyarakat Jawa Barat.

"Argo Parahyangan kan legend ya udah jadi milik masyarakat Jawa Barat. Kita harus menjaga kelangsungan layanannya," katanya usai melakukan kegiatan Joyride Kereta Suite Class Kompartemen di Stasiun Gambir, Rabu 4 Oktober 2023.

Didiek mengatakan bahwa dengan telah beroperasinya KA cepat Whoosh ini mengharuskan pelayanan KA Argo Parahyangan selaras dengan dan berkesinambungan dengan kereta cepat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177755/kereta_cepat-FMqh_large.png
Tanpa APBN, Kereta Cepat Whoosh Harus Untung demi Bayar Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177183/kereta_cepat_whoosh-PzQf_large.jpg
Bukan APBN, Wamenkeu: Danantara Tanggung Jawab Atas Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3177015/kereta_cepat_whoosh-dQjG_large.jpg
Segini Utang Kereta Jakarta-Bandung Cepat yang Bikin Menkeu Purbaya Ogah Lunasi Pakai APBN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176952/purbaya-Ng08_large.jpg
Purbaya Tegaskan Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar Danantara, Bukan APBN!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176618/kereta_cepat-pR4M_large.jpg
Ternyata Segini Utang Kereta Whoosh yang Bikin Menkeu Purbaya Ogah Lunasi Pakai APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176319/utang_kereta_cepat-alun_large.jpg
3 Fakta Utang Kereta Cepat Bukan Tanggungan Negara 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement