6 Fakta Kereta Cepat Whoosh Diresmikan, Intip Harga Tiketnya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Kereta Cepat Langsung Whoosh pada 2 Oktober 2023 di Stasiun Halim, Jakarta.

Diketahui, Jokowi secara resmi sampaikan ke sejumlah masyarakat mengenai harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh berada di angka Rp250 ribu sampai Rp350 ribu.

Berikut ini Okezone merangkum beberapa fakta kereta cepat Whoosh usai peresmian serta tarif tiketnya, Sabtu (7/10/2023).

1. Harga tiket Kereta Cepat Whoosh

Presiden Jokowi secara resmi menyampaikan soal harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Untuk tarif Kereta Cepat Jakarta- Bandung berada di angka Rp250 ribu hingga Rp350 ribu.