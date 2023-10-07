Advertisement
PROPERTY

Disuruh Kosongkan, Hotel Sultan Masih Bisa Dipesan

Ikhsan Permana , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |16:59 WIB
Disuruh Kosongkan, Hotel Sultan Masih Bisa Dipesan
Hotel sultan masih beroperasi normal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hotel Sultan masih beroperasi normal atau tetap melayani tamu yang menginap. Padahal, pemerintah sudah meminta pengelola yakni PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo segera mengosongkan lahan karena Hak Guna Bangunan (HGB) habis pada Maret-April 2023.

Permintaan pengosongan itu juga ditandai dengan pemasangan spanduk berwarna merah dengan logo Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg). Spanduk itu terpampang di beberapa akses masuk kawasan Hotel Sultan.

Tim MNC Portal mencoba menghubungi Hotel Sultan terkait resevasi kamar untuk menginap. Seorang pegawai yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa hotel Sultan masih menerima reservasi untuk menginap.

"Masih, kami masih beroperasional seperti biasa. Untuk saat ini kami masih menerima reservasi," ungkap salah seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (7/10/2023).

Namun ketika ditanya soal pengosongan hotel, pegawai tersebut tidak mau menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa hotel masih tetap beroperasi seperti biasa.

Untuk pemesanan online pun juga masih dibuka. Berdasarkan pantauan MNC Portal di apliaksi online, Hotel Sultan masih menawarkan beberapa jenis kamar mulai dari harga Rp1,1 juta hingga yang termahal mencapai Rp5,4 juta per malam.

Sebelumnya, MNC Portal juga mencoba berkunjung langsung ke Hotel Sultan pada Jumat (6/10/2023). Disana, masih terlihat tamu hotel keluar masuk gedung atau sekadar menunggu kendaraan jemputan di lobby. Para karyawan atau petugas hotel pun juga berkerja seperti biasa.

