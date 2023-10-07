Ini Dia Bendungan Bawah Tanah Pertama di Dunia

Bendungan Bripin adalah bendungan bawah tanah pertama di Indonesia (Foto: Instagram Keindahan Jogja)

JAKARTA - Bendungan Bripin menjadi bendungan bawah tanah pertama di dunia. Dilansir dari akun Instagram @keindahan.jogja, sejarah mengenai Bendungan Bripin diungkap dalam sebuah postingan.

Melalui unggahan reels dari akun Instagram tersebut disebutkan bahwa Bendungan ini merupakan bendungan bawah tanah satu-satunya dan pertama di Indonesia.

"Bendungan bawah tanah satu-satunya di dunia," mengutip dari caption dalam unggahan Instagram Keindahan Jogja, Sabtu (7/10/2023).

Untuk menuju ke bendungan ini tidak bosa sembarangan, melainkan harus melalui elevator khusus yang menuju ke bawah tanah, dengan memiliki kedalaman lebih dari 100 meter.

Proyek Bendungan ini sudah dimulai sejak tahun 2004 yang dibangun melalui kerjasama Indonesia dengam Jerman.