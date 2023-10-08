Begini Tahapan Sistem Magang di Luar Negeri

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan soal sistem magang di luar negeri.

Mengutip Instagram @kemnaker, Minggu (8/10/2023), kemnaker mengatakan bahwa belum lama ini sebanyak 200 ribu orang mengikuti skema magang ke Jepang.

“Rekanaker tertarik untuk magang di luar negeri? Penasaran dengan skema magang ke Jepang yang baru-baru ini diikuti hingga 200 ribu peserta? Yuk kenali lebih dekat apa itu pemagangan luar negeri!” tulis akun @kemnaker.

Dalam unggahan tersebut, dijelaskan bahwa pemagangan luar negeri merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di luar negeri.

Adapun penyelenggara pemagangan luar negeri, yakni lembaga pelatihan kerja, perusahaan, instansi pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Penyelenggara tersebut berada di bawah bimbingan serta pengawasan instruktur, dan juga pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses barang/jasa dalam rangka menguasai keterampilan/keahlian tertentu.