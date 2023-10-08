Pendaftaran Seleksi CPNS 2023 Ditutup Besok! Pelamar Tembus 960.038

JAKARTA – H-1 pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2023.

Sebelumnya pemerintah telah membuka pendaftaran seleksi CPNS 2023 sejak 20 September 2023. Sementara besok, Senin (9/10/2023) merupakan hari terakhir pendaftaran.

Dilansir dari akun resmi @bkngoidofficial, Minggu (6/10/2023), Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan update jumlah pelamar per tanggal 6 Oktober 2023.

Untuk CPNS yang sudah mendaftar kini berjumlah 960.038, submit 324.553, data terkini jumlah pelamar yang sudah memenuhi syarat 132.193 dan tidak memenuhi syarat 40.529.

Bagi pelamar PPPK Guru yang sudah mendaftar berjumlah 396, 221, submit 346.194, memenuhi syarat 240.418 dan tidak memenuhi syarat 12.884.

Kemudian update pelamar PPPK Nakes kini sudah mencapai 344.528 pendaftar, submit 99.419, memenuhi syarat 40.132, dan pelamar yang tidak memenuhi syarat berjumlah 8.630. Selanjutnya pelamar PPPK teknis berjumlah 620.447 pendaftar, submit 142.922, memenuhi syarat 33.254, dan tidak memenuhi syarat 23.208.