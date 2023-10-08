Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Fakta soal Bisnis Keluarga di Indonesia, Hanya 3% yang Bertahan?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |16:00 WIB
Fakta soal Bisnis Keluarga di Indonesia, Hanya 3% yang Bertahan?
Fakta soal bisnis keluarga. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Hadi Cahyadi penulis buku 'Go Perpetuate: How to Beat the 3rd Generation Curse' menyampaikan bahwa hanya 3% bisnis keluarga atau family business di Indonesia yang bisa bertahan.

Berdasarkan riset yang dia dapatkan dan dituangkan dalam buku 'Go Perpetuate: How to Beat the 3rd Generation Curse' hanya 13% bisnis keluarga yang melewati generasi ketiga. Sedangkan 30% yang melewati generasi kedua.

 BACA JUGA:

"Pada saat riset saya mendapatkan satu fenomena, family business hanya 30% yang melewati generasi kedua dan hanya 13% yang melewati generasi ketiga, dan hanya tiga persen melewati generasi selanjutnya," ujar Hadi kepada MNC Portal, Minggu (8/10/2023).

Berdasarkan fakta di lapangan, lanjut Hadi, family business di Tanah Air mendapat tantangan yang kompleks. Pasalnya, bisnis yang digeluti keluarga konglomerasi yang mampu bertahan hingga melewati generasi ketiga dan selanjutnya hanya tiga persen saja.

 BACA JUGA:

Padahal, family business menjadi instrumen penting dalam pertumbuhan makro ekonomi nasional. Hadi mencatat, bisnis keluarga mendukung pemerintah untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan menyerap lapangan pekerjaan.

Dengan begitu, lini bisnis yang diemban keluarga perlu didukung dan diatasi kendalanya, terutama bagaimana mengatasinya saat mereka menjalani transisi antargenerasi.

"Bayangin mas padahal family business bisa mensupport banyak sekali pekerjaan, membantu pemerintah di dunia untuk mengatasi masalah sosial dan mengatasi masalah ekonomi, dan lapangan pekerjaan," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement