Fakta soal Bisnis Keluarga di Indonesia, Hanya 3% yang Bertahan?

JAKARTA - Hadi Cahyadi penulis buku 'Go Perpetuate: How to Beat the 3rd Generation Curse' menyampaikan bahwa hanya 3% bisnis keluarga atau family business di Indonesia yang bisa bertahan.

Berdasarkan riset yang dia dapatkan dan dituangkan dalam buku 'Go Perpetuate: How to Beat the 3rd Generation Curse' hanya 13% bisnis keluarga yang melewati generasi ketiga. Sedangkan 30% yang melewati generasi kedua.

"Pada saat riset saya mendapatkan satu fenomena, family business hanya 30% yang melewati generasi kedua dan hanya 13% yang melewati generasi ketiga, dan hanya tiga persen melewati generasi selanjutnya," ujar Hadi kepada MNC Portal, Minggu (8/10/2023).

Berdasarkan fakta di lapangan, lanjut Hadi, family business di Tanah Air mendapat tantangan yang kompleks. Pasalnya, bisnis yang digeluti keluarga konglomerasi yang mampu bertahan hingga melewati generasi ketiga dan selanjutnya hanya tiga persen saja.

Padahal, family business menjadi instrumen penting dalam pertumbuhan makro ekonomi nasional. Hadi mencatat, bisnis keluarga mendukung pemerintah untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan menyerap lapangan pekerjaan.

Dengan begitu, lini bisnis yang diemban keluarga perlu didukung dan diatasi kendalanya, terutama bagaimana mengatasinya saat mereka menjalani transisi antargenerasi.

"Bayangin mas padahal family business bisa mensupport banyak sekali pekerjaan, membantu pemerintah di dunia untuk mengatasi masalah sosial dan mengatasi masalah ekonomi, dan lapangan pekerjaan," ucapnya.