HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Diramal Melemah, Intip Rekomendasi Sahamnya

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |08:57 WIB
IHSG Hari Ini Diramal Melemah, Intip Rekomendasi Sahamnya
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diramal dalam tren penurunan pada perdagangan pekan ini. IHSG hari ini bergerak dalam rentang yang sempit pada hari Jumat (6/10/2023) dan masih ditutup di bawah garis SMA-60 pada chart harian.

"Hal itu mengindikasikan peluang untuk melanjutkan tren turun menuju 6.804 pada pekan ini," kata Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova dalam risetnya, Senin (9/10/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.861. 6.804 dan 6.747. Sementara level resistennya di 6.940, 7.000 dan 7.058.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold pada saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dengan target harga terdekat di Rp2.800. Ivan menyebut, ADRO akan mempertahankan peluang rebound dan juga mengakhiri pembentukan wave (ii) apabila harga masih di atas Rp2.580 sebagai support Fibonacci terdekat.

Kemudian, Ivan juga merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) di rentang harga Rp3.650-Rp3.750, dengan target harga terdekat di Rp3.900. Serta hold atau buy on weakness pada saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) di rentang harga Rp8.850-Rp9.000 dengan target harga terdekat di Rp9.300.

