HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Rawan Koreksi Uji Area 6.820

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |08:41 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Rawan Koreksi Uji Area 6.820
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Riset MNC Sekuritas mencatat pergerakan IHSG masih rawan terkoreksi untuk menguji rentang area 6.747-6.820 sekaligus menguji MA200.

"Namun, apabila IHSG masih berada di atas 6.840 sebagai support terdekatnya, maka IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji 6.930-6.950," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (9/10/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.823, 6.744 dan resistance 6.913, 7,046.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BBCA - Spec Buy

Spec Buy: 8.925-9.000

Target Price: 9.250, 9.450

Stoploss: below 8.825

