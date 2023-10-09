Saham Asuransi JMAS Masuk Radar UMA BEI Imbas Naik Tajam

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memantau ketat saham PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS). Saham JMAS masuk dalam radar pantauan akibat adanya peningkatan harga saham yang di luar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

Diketahui, JMAS yang merupakan emiten yang bergerak di asuransi jiwa ini menunjukkan gerak saham yang naik secara signifikan, melesat 70,49% pada 5 hari terakhir perdagangan. Adapun, saham JMAS ditutup naik juga pada perdagangan Jumat (6/10/2023) lalu dengan menguat 25,30% di level 104.

"Dengan ini kami menginformasikan adanya peningkatan harga saham JMAS yang di luar kebiasaan yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A., Jumat (6/10/2023).

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Informasi terakhir mengenai JMAS adalah informasi tanggal 5 Oktober 2023 yang dipublikasikan melalui website BEI tentang laporan bulanan registrasi pemegang efek.