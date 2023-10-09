JAKARTA – Penggunaan e-Meterai pada seleksi CPNS 2023 ini bersifat wajib supaya lolos seleksi berkas dalam sistem administrasinya. Adapun cara membubuhkan tanda tangan di e-materai perlu diperhatikan oleh pelamar
Dokumen yang telah ditandatangani basah dikonversi ke format .pdf, lalu dibubuhi e-meterai 10.000. Selanjutnya diberikan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Lantas bagaimana cara tanda tangan yang benar di e-meterai untuk daftar CPNS 2023? Salah satunya jangan sampai menutupi qr code pada e-meterai. Untuk itu para pelamar perlu memperhatikan agar dokumen yang dikirimkan lolos.
1. Cara Pembubuhan e-Meterai buat CPNS dan PPPK 2023
2. Buka https://sscasn.bkn.go.id
3. Buat akun dan daftar ke formasi yang diinginkan
4. Di bagian Unggah Dokumen, lengkapi dokumen sesuai ketentuan dan jenis yang disyaratkan formasi
5. Klik Cek Akun e-Meterai untuk membubuhi dokumen dengan meterai elektronik
6. Gulir ke bawah sampai tombol Registrasi E-Meterai, klik tombol tersebut