HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Tanda Tangan E-meterai untuk Daftar CPNS 2023

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |03:01 WIB
Cara Tanda Tangan E-meterai untuk Daftar CPNS 2023
Penggunaan e-meterai CPNS 2023. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Penggunaan e-Meterai pada seleksi CPNS 2023 ini bersifat wajib supaya lolos seleksi berkas dalam sistem administrasinya. Adapun cara membubuhkan tanda tangan di e-materai perlu diperhatikan oleh pelamar

Dokumen yang telah ditandatangani basah dikonversi ke format .pdf, lalu dibubuhi e-meterai 10.000. Selanjutnya diberikan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

 BACA JUGA:

Lantas bagaimana cara tanda tangan yang benar di e-meterai untuk daftar CPNS 2023? Salah satunya jangan sampai menutupi qr code pada e-meterai. Untuk itu para pelamar perlu memperhatikan agar dokumen yang dikirimkan lolos.

1. Cara Pembubuhan e-Meterai buat CPNS dan PPPK 2023

2. Buka https://sscasn.bkn.go.id

3. Buat akun dan daftar ke formasi yang diinginkan

 BACA JUGA:

4. Di bagian Unggah Dokumen, lengkapi dokumen sesuai ketentuan dan jenis yang disyaratkan formasi

5. Klik Cek Akun e-Meterai untuk membubuhi dokumen dengan meterai elektronik

6. Gulir ke bawah sampai tombol Registrasi E-Meterai, klik tombol tersebut

