HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Ungkap Kronologi Sakit hingga Dirawat di RS Singapura

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |19:50 WIB
Luhut Ungkap Kronologi Sakit hingga Dirawat di RS Singapura
Menko Luhut Binsar Pandjaitan ceritakan kondisinya saat sakit. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya memberikan kabar terkait kondisi kesehatannya.

Luhut mengatakan bahwa saat ini kondisi kesehatannya sudah semakin membaik.

 BACA JUGA:

Adapun saat ini ia sedang berada di Rumah sakit Singapura.

Kepergiannya dirawat di Singapura lantaran setelah dirinya mendapatkan tawaran dari Menteri Koordinator Keamanan Nasional Singapura sekaligus Senior Minister of Singapore, Teo Chee Hean untuk di rawat di Rumah sakit Singapura.

"Saya memutuskan menerima untuk menjalani tahap pemulihan di Singapura, sekaligus memungkinkan untuk dilaksanakan pemeriksaan medis dan evaluasi yang lebih komprehensif terkait kondisi kesehatan saya," katanya dikutip dari akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (10/10/2023).

 BACA JUGA:

Luhut menceritakan bahwa dirinya pada beberapa hari lalu setelah menghadiri suatu kegiatan, tiba-tiba ia merasa kelelahan yang amat luar biasa.

"Rasa lelah ini tak seperti yang biasa saya rasakan selepas bekerja," katanya.

Halaman:
1 2
