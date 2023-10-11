Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Pinjol Bisa Melihat WA Kita?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |22:05 WIB
Apakah Pinjol Bisa Melihat WA Kita? (foto: okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Apakah pinjol bisa melihat WA kita? Di mana sekarang ini banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman online (Pinjol).

Adanya pinjol sangat membantu masyarakat mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya.

Tetapi pengguna diharapkan untuk tetap selalu berhati-hati dan waspada dalam menggunakan aplikasi pinjol.

Hal ini dikarenakan, beberapa pinjol illegal ini dikabarkan dapat mengakses kontak di handphone dan juga kontak dalam WhatsApp pengguna.

Menurut informasi, pengaksesan ini akan dimanfaatkan oleh aplikasi untuk meneror jika tidak membayar uang yang dipinjam. Dalam hal ini, ancaman-ancaman pasti juga bisa didapatkan oleh kerabat terdekat pengguna.

Pinjol illegal ini berdiri tanpa mendapatkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga pengguna harus benar-benar memperhatikan aplikasi yang mereka gunakan supaya data pribadi itu tidak secara mudah diakses orang.

Berikut ini, beberapa cara yang dapat digunakan oleh pengguna pinjol supaya kontak mereka tidak dapat diakses secara sembarangan, Rabu (11/10/2023).

1. Menolak Perizinan Akses

Hal yang seringkali terjadi adalah peminjam tidak sadar mengizinkan pinjol untuk mengakses aplikasi ke kontak.

Hal ini membuat pihak dari pinjol dapat secara mudah mengetahui data-data penting dari ponsel pengguna pinjol seperti nomor kontak, lokasi, alamat email, dan lain-lain.

Jika memang sudah terlanjur, pengguna dapat langsung saja melakukan blokir akses perizinan di pengaturan.

