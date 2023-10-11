8 Daftar Pinjaman Rp25 Juta Tanpa Jaminan

Daftar pinjaman Rp25 juta tanpa pinjaman. (Foto: Freepik)

JAKARTA – 8 daftar pinjaman Rp25 juta tanpa jaminan akan diulas secara lengkap dalam artikel ini.

Belakangan ini banyak sekali masyarakat yang mencari pinjaman baik melalui bank maupun jasa pinjaman online (pinjol) terpercaya yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jasa pinjol kini sangat mudah sekali ditemukan di media sosial (medsos) dan aplikasi seluler.

Pinjol menjadi jalan pintas bagi masyarakat yang terdesak dalam hal keuangan.

Apalagi jasa pinjol dalam memberikan uang kepada nasabahnya sangat mudah sekali bahkan ada yang tanpa jaminan.

Selain itu, para layanan jasa pinjol juga berani memberikan uang hingga puluhan juta kepada peminjamnya.

Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (11/10/2023) berikut 8 daftar pinjaman Rp25 juta tanpa jaminan:

1. Kredivo

Kredivo menawarkan layanan pinjaman uang secara online tanpa jaminan dengan limit hingga Rp30 juta.

Selain itu, platform ini juga telah terdaftar resmi di OJK.

Kredivo memberikan persyaratan untuk para peminjam yakni Persyaratannya, yaitu WNI berusia 18 hingga 60 tahun, berpenghasilan minimal Rp3 juta per bulan, serta berdomisili di Jabodetabek, Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Palembang, Bali, Yogyakarta, Solo, Makassar, Malang, Sukabumi, dan Cirebon.

Adapun persyaratan dokumennya, termasuk KTP dan swafoto, bukti penghasilan dari NPWP atas nama sendiri, serta bukti tempat tinggal dari akun e-commerce yang sudah dipakai bertransaksi.

2. Home Credit

Anda bisa meminjam uang lebih dari Rp20 juta di Home Credit yang meluncurkan DONA, pembiayaan uang tunai tanpa jaminan online.

Fitur-fiturnya, termasuk pinjaman hingga Rp25 juta, tenor sampai 42 bulan, serta proses yang cepat.

Syarat peminjamnya, yaitu WNI berusia 21 tahun (19 tahun jika menikah) hingga 55 tahun, Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku, punya rekening bank aktif dengan minimal satu transaksi dalam tiga bulan terakhir, serta pekerjaan dan penghasilan tetap.