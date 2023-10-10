Berapa Lama Teror Galbay Pinjol Ilegal?

JAKARTA - Berapa lama teror galbay pinjol ilegal? Berikut akan dibahas pada artikel ini.

Galbay atau gagal bayar merupakan ketidakmampuan peminjam dalam membayar pinjaman pada waktu yang telah ditentukan.

BACA JUGA:

Ini disebabkan karena debitur sudah tidak kuat lagi untuk membayar utang.

Tentunya jika debitur galbay maka akan ada resiko yang didapatkan yaitu akan dilakukan teror kepada debitur.

Biasanya teror akan dilakukan melalui SMS, WhatsApp atau telepon.

BACA JUGA:

Lantas, berapa lama teror galbay pinjol ilegal?