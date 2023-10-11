Ditinggal Penumpang Usai Harga Tiket Naik, LRT Jabodebek Bisa Apa?

JAKARTA - LRT Jabodebek dikabarkan sepi penumpang usai berakhirnya tarif promo Rp5.000 pada 30 September 2023 lalu.

Kepala Humas LRT Kuswardojo menjelaskan cara yang dilakukan untuk menarik minat penumpangnya.

Di mana mereka akan terus melakukan sosialisasi dan lebih mengenalkan LRT Jabodebek kepada masyarakat luas.

“Kami hingga saat ini masih terus melakukan sosialisasi dan mengenalkan LRT Jabodebek kepada masyarakat luas,” ujar Kuswardojo kepada Okezone, Rabu (11/10/2023).

Lebih lanjut, cara tersebut diharapkan berjalan baik dengan memiliki tujuan semakin banyak masyarakat yang tahu keberadaan dari LRT Jabodebek. Serta memanfaatkan transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah guna mengurangi kemacetan.