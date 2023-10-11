Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Tiket LRT Jabodebek Maksimal Rp20.000, Netizen: Tak Cocok dengan Karyawan Gaji UMR

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |17:12 WIB
Harga Tiket LRT Jabodebek Maksimal Rp20.000, Netizen: Tak Cocok dengan Karyawan Gaji UMR
Netizen keluhkan harga tiket LRT Jabodebek. (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Masyarakat kini marak mengeluhkan soal tarif LRT Jabodebek yang tak lagi promo.

Mereka menilai tarif yang dikenakan saat ini mahal.

 BACA JUGA:

Diketahui bahwa tarif promo LRT Jabodebek Rp5.000 sudah berakhir pada 30 September 2023 lalu.

Hal itu menuai berbagai tanggapan dari para pengguna LRT di kolom komentar akun instagram @lrt_jabodebek.

 BACA JUGA:

Salah satu pengguna LRT Jabodebek bernama @Aguatien di kolom komentar itu berkomentar bahwa harga tarifnya kini mahal.

“Tulisannya promo tapi, tetap saja mahal. Bukannya menolong masyarakat tapi ngeberatin saja. Kenapa tidak flat Rp5.000 saja,” tulis Aguatien dalam komentar postingan @lrt_jabodebek, Rabu (11/10/2023).

Komentar lainnya pun datang dari pengguna LRT Jabodebek bernama @abangrial yang mengucapkan selamat tinggal LRT dengan emot sedihnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174415/menhub_bertemu_kdm-F3f2_large.jpg
Bertemu KDM, Menhub Bahas LRT Bandung Raya hingga Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132912/lrt-sctU_large.jpeg
Urai Kemacetan Jakarta, Apa Kabar Proyek LRT Velodrome-Manggarai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/320/3098970/jam-operasional-lrt-jabodebek-diperpanjang-pada-tahun-baru-ini-jadwalnya-sg9XmZuUCJ.jpg
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092630/jumlah-penumpang-lrt-jabodebek-catat-rekor-tembus-2-juta-pada-november-2024-vQIf1CSUjb.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077834/proyek-lrt-velodrome-manggarai-capai-32-lebih-cepat-dari-target-KWxlPfKAzp.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043523/progres-lrt-jakarta-fase-1b-velodrome-manggarai-capai-23-15-wMvmYCX6YF.jpg
Progres LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 23,15%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement