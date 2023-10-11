Harga Tiket LRT Jabodebek Maksimal Rp20.000, Netizen: Tak Cocok dengan Karyawan Gaji UMR

JAKARTA - Masyarakat kini marak mengeluhkan soal tarif LRT Jabodebek yang tak lagi promo.

Mereka menilai tarif yang dikenakan saat ini mahal.

Diketahui bahwa tarif promo LRT Jabodebek Rp5.000 sudah berakhir pada 30 September 2023 lalu.

Hal itu menuai berbagai tanggapan dari para pengguna LRT di kolom komentar akun instagram @lrt_jabodebek.

Salah satu pengguna LRT Jabodebek bernama @Aguatien di kolom komentar itu berkomentar bahwa harga tarifnya kini mahal.

“Tulisannya promo tapi, tetap saja mahal. Bukannya menolong masyarakat tapi ngeberatin saja. Kenapa tidak flat Rp5.000 saja,” tulis Aguatien dalam komentar postingan @lrt_jabodebek, Rabu (11/10/2023).

Komentar lainnya pun datang dari pengguna LRT Jabodebek bernama @abangrial yang mengucapkan selamat tinggal LRT dengan emot sedihnya.