HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Dapatkan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |11:34 WIB
Cara Dapatkan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam
Cara dapat link live streaming timnas indonesia vs brunei (Foto: okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini cara dapatkan link live streaming Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam.

Timnas Indonesia bakal menjamu lawannya Brunei Darussalam pada leg pertama pertandingan play off kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis (12/10/2023), pukul 19.00 WIB.

Pada pertandingan di leg pertama ini, diharapkan skuad garuda mampu memperoleh hasil penuh agar dapat mengamankan poin sebelum leg kedua yang berlangsung di Hassanal Bolkiah National Stadium, Bandar Seri Begawan, pada 17 Oktober 2023.

Lalu, bagaimana cara mendapatkan link live streaming pertandingan Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam secara gratis? Berikut ini Okezone beri jawabannya, Kamis (12/10/2023).

Link live streaming pertandingan Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam dapat dilakukan dengan cara mengakses aplikasi Vision+.

Telusuri berita finance lainnya
