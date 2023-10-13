MNC Sekuritas-Ciptadana Asset Management Dukung Acara Apindo soal Literasi dan Inklusi Pasar Modal

BALIKPAPAN - Memperingati Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang jatuh di bulan ini, MNC Sekuritas memberikan dukungan pada acara bertema "Menuju Indonesia Maju melalui Literasi dan Inklusi Keuangan" yang diselenggarakan oleh Apindo Pusat & DPD Apindo Kalimantan Timur.

Acara ini dibuka Aldila Bandaro dari Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Kalimantan Timur, Ketua DPP Apindo Kalimantan Timur Slamet Brotosiswoyo serta Direktur Ciptadana Asset Management Herdianto Budiarto dan Branch Manager MNC Sekuritas Balikpapan Surya Darma Hakim sebagai panelis.

Branch Manager MNC Sekuritas Balikpapan Surya Darma Hakim menjelaskan, pendanaan bagi pelaku bisnis dan UMKM dapat diperoleh dengan cara melantai di bursa melalui Initial Public Offering (IPO) atau menerbitkan obligasi, yang prosesnya didampingi oleh perusahaan sekuritas.

“Pasar modal dapat menjadi sumber pendanaan dalam menjalankan bisnis, apalagi sekarang dapat memanfaatkan kemajuan digital. IPO saham dan obligasi dapat menjadi opsi bagi UMKM atau pelaku bisnis untuk memperoleh pendanaan dari pasar modal," ujar Surya, Jumat (13/10/2023).

Senada dengan Surya, Direktur Ciptadana Asset Management Herdianto Budiarto memberikan alternatif pendanaan lain bagi pelaku bisnis maupun UMKM jika belum siap melenggang di bursa saham.

“Selalu ada pilihan bagi pelaku bisnis dan UMKM untuk masuk ke pasar modal, misalnya dengan menerbitkan Medium Term Notes (MTN) yang dibungkus dalam produk investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT). Bahkan dalam mengelola likuiditas keuangan pelaku bisnis dan UMKM, kami dapat menawarkan produk-produk investasi yang sesuai dengan profil risiko investor,” ujar Herdianto.