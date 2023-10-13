Ekspor Indonesia ke Israel Melejit, Ini Produk-produknya

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang mengungkapkan tren positif dalam ekspor produk-produk Indonesia ke Israel.

Menurut data terbaru yang mencakup bulan April 2023, Indonesia berhasil mengekspor berbagai produk dengan total nilai mencapai USD 13,75 juta. Secara kumulatif, total ekspor Indonesia ke Israel mencapai USD 52,93 juta.

Produk-produk yang diekspor Indonesia ke Israel mencakup lima kategori utama, yaitu lemak dan minyak hewani/nabati, alas kaki, berbagai produk kimia, serat stapel buatan, serta ampas dan sisa industri makanan.

Kementerian Perdagangan mencatat bahwa pada tahun 2022, nilai total ekspor Indonesia ke Israel mencapai USD 185,6 juta, mencerminkan peningkatan sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai total impor dari Israel juga mengalami pertumbuhan sekitar 80% (yoy), mencapai angka USD 47,8 juta.

BACA JUGA: Potret Rumah Sakit Indonesia di Palestina yang Diserang Israel

Dalam periode lima tahun terakhir (2018-2022), nilai ekspor Indonesia ke Israel mengalami pertumbuhan sekitar 11%, sedangkan nilai impornya naik sekitar 0,9%. Walaupun perdagangan antara kedua negara terus berkembang, Indonesia tetap mempertahankan kebijakan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.