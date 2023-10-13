Upaya Industri Pupuk Mitigasi Risiko Gas Beracun hingga Pencemaran Lingkungan

JAKARTA – Upaya industri pupuk mitigasi risiko gas beracun hingga pencemaran lingkungan. Sebagai perusahaan yang bergerak di industri pupuk dan petrokimia, PT Pupuk Kaltim (PKT) berkomitmen menjalankan mitigasi risiko keselamatan kerja.

Hal ini disampaikan VP K3 PKT David R. Manik dalam sharing dalam Annual Meeting & EXPO Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia 2023 terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

“Karena itu, agar proses bisnis tetap berjalan optimal, PKT berkomitmen menjalankan mitigasi risiko keselamatan kerja dengan tetap mengedepankan zero fatality,” ujarnya, Jumat (13/10/2023).

Sementara itu, Wakil Dirut Pupuk Indonesia Nugroho Christijanto mengatakan di industri pupuk, PI telah memitigasi risiko keselamatan kerja yang dapat terjadi dengan selalu mengedepankan dan menjaga zero fatality, artinya kemungkinan terjadinya korban meninggal dunia.

“Kedua, bagaimana PI mengedepankan penerapan helat safet dan Health Safety Security and Environment (HSSE), dan ketiga PI bisa meraih pemenuhan atau kepatuhan terhadap terhadap tata kelola lingkungan dan aturan regulasi yang ada,” katanya.

Nugroho menjelaskan, dalam pengoperasian industri pupuk terdapat sejumlah risiko yang dapat terjadi di antaranya seperti risiko gas beracun karena bisa terjadi karena reaksi batuan fosfat dengan asam sulfat, lalu pengoperasian asam sulfat juga ada potensi lolosnya gas SO2 yang sangat beracun.