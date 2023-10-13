Erick Thohir Dukung UMKM Go Global, Begini Caranya

Menteri BUMN Erick Thohir jelaskan soal UMKM RI. (Foto: Kementerian BUMN)

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mendukung UMKM untuk menguasai pasar ekspor lewat kegiatan Inacraft 2023 yang resmi dibuka Presiden Jokowi.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan bahwa Inacraft 2023 merupakan ajang pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara.

“Pak Menteri Erick Thohir melihat kegiatan ini selalu menampilkan kreasi-kreasi produk kerajinan lokal yang terbaik serta dikurasi dan diseleksi secara ketat dan selektif," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Dia menjelaskan keikutsertaan UMKM binaan BUMN pada kegiatan ini bertujuan agar para pelaku usaha dapat bersaing secara mandiri di pasar global.

Arya mencontohkan Perum Perumnas yang terus berupaya untuk aktif dalam mendorong perputaran perekonomian UMKM.