HOME FINANCE HOT ISSUE

Plt Mentan Minta Pejabat Kementan Tingkatkan Produksi Beras hingga 35 Juta Ton

Heri Purnomo , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |08:54 WIB
Plt Mentan Minta Pejabat Kementan Tingkatkan Produksi Beras hingga 35 Juta Ton
Plt Mentan Instruksikan Supaya Produksi Beras Ditingkatkan. (Foto: okezone.com/Bulog)
JAKARTA - Plt Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo memerintahkan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendongkrak produksi beras nasional di tahun depan.

Dirinya meminta agar produksi padi meningkat dari 31,5 juta ton menjadi 35 juta ton. Hal ini sesuai pada saat penandatanganan pakta integritas di Kantor Kementan.

"Kalau panen rayanya ada di semester I, maka kita pastikan bahwa di semester akhir atau tiga bulan terakhir produksi rendah, akan rebutan GKP (gabah kering panen) di tingkat sawah, dan itu yang memicu kenaikan harga beras," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/10/2023).

Selain meningkatkan produksi, Arief juga meminta agar Perum Bulog maksimal melakukan penyerapan beras sebagai cadangan pangan pemerintah yang nantinya juga dapat digunakan sebagai stabilisasi harga.

“Jadi Bulog tugasnya bantu simpan. Kebetulan saya yang menugasi Bulog. Kita buat sama-sama," kata Arief yang juga merupakan Kepala Badan Pangan Nasional ini.

Disatu sisi dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi menyebut produksi di wilayah tersebut sangat baik meski ada ancaman El Nino.

“Ya (produksi padi) baik, Kemarin di Subang, di Indramayu, saya kira karena memang ini, irigasi teknisnya masih sangat bagus” terang Presiden Jokowi yang juga didampingi Plt. Gubernur Jawa Barar, Bupati Indramayu, dan sejumlah petani di lokasi panen.

2
