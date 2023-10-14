MNC Licensing Hadir di Franchise dan License Expo (FLEI) 2023

JAKARTA - MNC Licensing yang dikenal sebagai pemegang lisensi baik lokal dan internasional hadir di Pameran Franchise & License Expo (FLEI) 2023. Acara ini bertujuan memajukan perekonomian Indonesia dan mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menghadirkan berbagai peluang bisnis dan lisensi yang berpotensi.

Head of Sales MNC Contents & Licensing Redo Doron mengatakan , keikutsertaan MNC Contents & Licensing untuk mendukung industri bisnis di Indonesia. Pihaknya juga terus berupaya melakukan kampanye atau pengenalan dari karakter yang kami kelola dan kepada mitra licensing.

Adapun MNC Contents & Licensing telah memiliki sejumlah lisensi animasi yakni Kiko, BIMA S, Titus, Zanna, Si Entong, Upin & Ipin dan Shaun The Sheep.

Ia mengatakan bahwa pada event kali ini, MNC Licensing menawarkan strategi marketing komprehensif yang akan ditawarkan kepada mitra potensial kami di Indonesia.

Strategi marketing ini tidak hanya meliputi kolaborasi karakter animasi pada kemasan produk namun juga dapat berupa pembuatan games, collectible AR card, dan iklan animasi serta penayangan iklan di semua platform milik MNC Media.

"Melalui support ini, kami mengharapkan dapat memberikan benefit maksimal bagi para mitra licensee kami untuk melakukan penetrasi pasar di Indonesia," katanya saat ditemui di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Sabtu (14/10/2023).

Tidak hanya itu, Redo berharap studi animasi lokal dapat juga mewarnai karakter animasi di pasar Internasional. Hal ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Karakter lokal animasi yang diproduksi oleh studio animasi lokal dapat menjadi raja di Indonesia, bahkan harus bisa berkompetisi dengan karakter animasi besar lainnya dari mancanegara," katanya.

Sebagai informasi, Pameran Franchise and License Expo Indonesia ini akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Assembly dan Merak Hall pada tanggal 13-15 Oktober 2023.

Pameran FLEI XXI merupakan kesempatan emas untuk mengeksplorasi potensi bisnis di Indonesia pada tahun 2024. Pameran FLEI XXI akan dihadiri oleh lebih dari 200 brand dari berbagai sektor Industri seperti makanan dan minuman, ritel, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi.

Adapun hal-hal menarik dan hanya ada di FLEI XXI ialah sebagai berikut.

1. Segmen baru

Selain hadirnya ratusan brand, FLEI XXI kini mengadirkan segmen bisnis terbaru yaitu kesempatan untuk menjadi reseller maupun dropshipper. Segmen bisnis ini dibuat dengan harapan terus membuka jalan bagi para pengunjung yang ingin mulai berbisnis dengan skema yang paling sesuai dengan keinginannya.