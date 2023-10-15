Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Targetkan Pembangunan Tanjung Carat Dimulai pada 2024

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |22:19 WIB
Menhub Targetkan Pembangunan Tanjung Carat Dimulai pada 2024
Menhub Budi Karya Sumadi Bicara soal Pembangunan Tanjung Carat (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dilakukan pada tahun 2024.

Budi Karya Sumadi mengatakan apapun yang menjadi kendala yang berkaitan dengan proses administrasi, seperti lahan dan sebagainya diharapkan bisa tuntas dalam waktu dekat, sehingga pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat akan dimulai dan secepatnya beroperasi.

"Tahun depan semuanya akan kami selesaikan, baik itu administrasi, AMDAL, anggaran dan sebagainya. Insya Allah pada tahun 2024 sudah bisa dimulai pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat," ujarnya dikutip Antara, Minggu (15/10/2023).

Menurut dia, keberadaan Pelabuhan Tanjung Carat penting mengingat selama ini seluruh komoditas pertambangan dan urusan logistik lainnya dikirim ke pelabuhan di Lampung.

"Kami juga akan terus mendorong untuk percepatan pelaksanaannya di tingkat kementerian di pusat." ucapnya.

