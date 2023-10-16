Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Cara Beli Tiket Kereta Cepat Whoosh, Ini Jadwal hingga Rutenya

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |06:46 WIB
3 Cara Beli Tiket Kereta Cepat Whoosh, Ini Jadwal hingga Rutenya
Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Saat ini seluruh masyarakat sudah bisa membeli tiket kereta cepat Whoosh. Untuk harga 1 tiket kereta cepat ini telah di tetapkan senilai Rp300.000, harga tersebut sudah termasuk dengan harga tiket KA Feeder dari dan menuju Stasiun Bandung

Dikutip dari keterangan KCIC, tiket Kereta Cepat Whoosh bisa di pesan dengan berbagai cara, baik melalui website hingga mendatangi loket di Stasiun.

Simak ya, berikut caranya :

1. Pembelian Melalui Website ticket.kcic.co.id

● Pemesanan mulai H-7 hingga 1 jam sebelum keberangkatan

● Pembayaran bisa melalui transfer Bank, QRIS, E-Wallet, Kartu Kredit, dan Gerai Retail.

● Penumpang akan mendapatkan QR Code yang langsung dapat digunakan untuk boarding tanpa perlu menukar tiket fisik di stasiun.

