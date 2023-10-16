15 Produk Israel yang Diboikot Konsumen Sedunia, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Inilah sederet produk Israel yang diboikot konsumen sedunia wajib diketahui.

Konflik di Gaza dan tingginya jumlah korban tewas Palestina telah memicu gerakan global yang semakin keras dalam bentuk boikot terhadap produk - produk Israel. Gerakan ini dipimpin oleh Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) dengan tujuan memberikan tekanan ekonomi pada Israel dan perusahaan - perusahaan multinasional yang beroperasi disana.

Gerakan BDS mengeluarkan seruan untuk lima tindakan yang dapat diambil oleh pendukung dunia untuk mengakhiri pendudukan Israel. Tindakan tersebut termasuk mendorong embargo militer Israel, memobilisasi komunitas lokal. Serta memutuskan hubungan dengan Israel dan perusahaan yang mendukung pendudukannya di Palestina.

Dilansir dari sumber informasi Okezone berikut adalah daftar perusahaan yang menjadi sasaran aksi boikot tanpa kekerasan oleh BDS.

1. Elbit Systems

2. Hewlett-Packard