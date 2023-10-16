Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

15 Produk Israel yang Diboikot Konsumen Sedunia, Ini Daftar Lengkapnya

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |06:00 WIB
15 Produk Israel yang Diboikot Konsumen Sedunia, Ini Daftar Lengkapnya
Produk Israel Diboikot (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Inilah sederet produk Israel yang diboikot konsumen sedunia wajib diketahui.

Konflik di Gaza dan tingginya jumlah korban tewas Palestina telah memicu gerakan global yang semakin keras dalam bentuk boikot terhadap produk - produk Israel. Gerakan ini dipimpin oleh Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) dengan tujuan memberikan tekanan ekonomi pada Israel dan perusahaan - perusahaan multinasional yang beroperasi disana.

Gerakan BDS mengeluarkan seruan untuk lima tindakan yang dapat diambil oleh pendukung dunia untuk mengakhiri pendudukan Israel. Tindakan tersebut termasuk mendorong embargo militer Israel, memobilisasi komunitas lokal. Serta memutuskan hubungan dengan Israel dan perusahaan yang mendukung pendudukannya di Palestina.

Dilansir dari sumber informasi Okezone berikut adalah daftar perusahaan yang menjadi sasaran aksi boikot tanpa kekerasan oleh BDS.

1. Elbit Systems

2. Hewlett-Packard

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179928/digitalisasi-rGWf_large.jpg
Cara RI Percepat Transformasi Digital Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/320/3146176/keuangan-QaFe_large.jpg
Investasi Transformasi Digital, Raksasa Teknologi asal Jepang Caplok WCS Abysena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136390/aplikasi_world-Ncvk_large.jpg
Apa Itu Aplikasi World? Fenomena Warga Bekasi Dapat Rp800.000 dari Rekam Retina yang Kini Dibekukan Komdigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/622/3124852/ekonomi_digital-41Vd_large.jpg
Cara Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/320/3121885/kowani-XkDH_large.jpg
Wujudkan Asta Cita, Kowani Kawal Penguatan Ekonomi Digital hingga Pemberdayaan Perempuan di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/622/3117222/visa-BmUO_large.jpg
Bayar Uang Tunai Makin Ditinggalkan, Kini Masyarakat RI Lebih Suka Cashless
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement