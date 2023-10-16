Buruan Cek Hasil Seleksi Administrasi CPNS dan PPPK 2023

JAKARTA - Para peserta seleksi CPNS dan PPPK 2023 sudah bisa mengecek hasil pengumuman seleksi administrasi yang sudah disampaikan pada 15 Oktober.

Mengutip data BKN, Senin (16/10/2023), merujuk pada penyesuaian jadwal seleksi CASN 2023 tanggal 9 Oktober, pengumuman hasil seleksi administrasi akan berlangsung mulai 15 Oktober 2023. Hasil administrasi juga akan diikuti dengan masa sanggah dan jawab sanggah yang akan berlangsung hingga 23 Oktober.

Terkait masa sanggah, pelamar akan diberikan kesempatan menyanggah selama 3 tiga hari dan akan dijawab oleh masing-masing verifikator instansi melalui portal.

“Perlu diketahui juga kalau masa sanggah bukan kesempatan memperbaiki berkas atau data yang salah diinput oleh pelamar, tetapi kesempatan untuk menyatakan bahwa data yang diinput sudah benar tetapi ada yang terlewat oleh verifikator instansi mengingat banyaknya pelamar yang mendaftar,” imbuh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen.

Adapun pada masa pendaftaran seleksi calon ASN jumlah pelamar yang mendaftar di portal SSCASN BKN mencapai 2.409.882 orang setelah pendaftaran berakhir.

Perpanjangan waktu pendaftaran selama dua hari memberi kesempatan lebih banyak kepada pelamar untuk tahapan submit dan resume.