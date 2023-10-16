Ini Sederet Prestasi JB Sumarlin saat Jabat Menteri Keuangan di Era Soeharto

JAKARTA - Johannes Baptista Sumarlin atau JB Sumarlin merupakan mantan menteri di Kabinet Pembangunan V era Presiden Soeharto.

Di mana dia menjabat sejak 21 Maret 1988 hingga 17 Maret 1993.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada, Senin (16/10/2023) ada sejumlah penghargaan yang pernah diraih JB Sumarlin. Antara lain Menteri Keuangan terbaik tahun 1989 oleh Euromoney Neil Osborn dan tahun 1990 oleh majalah Asia.

Lalu dia juga pernah mendapat Bintang Mahaputra Adiprana III 1973 dan meraih Bintang Grootkruis in de Orde van Leopold II dari pemerintah Belgia tahun 1975.