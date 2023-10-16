Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Benarkah Pemprov Sulsel Bangkrut? Kemenkeu: Defisit Bisa Diatasi

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |18:59 WIB
Benarkah Pemprov Sulsel Bangkrut? Kemenkeu: Defisit Bisa Diatasi
Benarkah pemprov sulsel bangkrut (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin melaporkan keuangan Pemprov mengalami defisit Rp1,5 triliun. Dia menyebut pemerintahan daerah Sulsel tengah diambang kebangkrutan.

Untuk mengatasi defisit tersebut, Pemprov Sulsel akan melakukan penghematan anggaran sebesar Rp1,2 triliun yang diterapkan pada semua organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif juga memperjelas bahwa Sulsel akan mengurangi belanja APBD 2024 untuk menyelesaikan utang, sehingga diharapkan keuangan Pemprov Sulsel bisa kembali dalam keadaan normal pada 2025.

Lantas benarkah Sulsel bangkrut?

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar Rp1,5 triliun dapat diatasi.

“Defisit itu ada pembiayaannya. Sama seperti pemerintah pusat, APBN ada defisit, kita cari pembiayaannya. Di pemerintah daerah juga, ada defisit lalu cari pembiayaannya dari mana,” kata Luky dilansir dari Antara, Senin (16/10/2023).

Salah satu contoh pembiayaannya adalah melalui sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. Sementara itu, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Sandy Firdaus menjelaskan defisit Sulses berasal dari akumulasi kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi yang belum dibayarkan ke kabupaten/kota selama beberapa tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176774/apbn_kita-YWfL_large.jpeg
Kemenkeu Siapkan Aturan Pungutan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176195/kemenkeu_kejar_pajak_orang_kaya-UhZM_large.jpg
Kemenkeu Kejar 200 Wajib Pajak Kaya, Nunggak Rp60 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175697/palestina-jMmy_large.jpg
Indonesia Kirim Bantuan Pangan Rp200 Miliar untuk Palestina, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171680/dana_transfer_ke_daerah-5IP9_large.jpg
Realisasi Transfer ke Daerah Capai Rp571,5 Triliun per Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170815/tutut-0O6z_large.jpeg
Tutut Soeharto Gugat Menteri Keuangan ke PTUN! Kemenkeu Beri Penjelasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170547/kemenkeu_tunda_konferensi_pers-Xz9U_large.jpg
Kemenkeu Kembali Tunda Konferensi Pers APBN Kita
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement