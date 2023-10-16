Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Ini Penyebab Literasi Asuransi di RI Masih Rendah

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |21:05 WIB
Ternyata Ini Penyebab Literasi Asuransi di RI Masih Rendah
Literasi Asuransi di Indonesia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemahaman serta akses masyarakat terhadap produk dan jasa asuransi relatif masih rendah. Untuk itu, pentingnya edukasi dan literasi harus terus digalakkan.

Sejatinya layanan asuransi berguna sebagai bagian perencanaan keuangan, dalam kehidupan masyarakat untuk memproteksi diri dan keluarga serta aset mereka.

Menurut Plt Direktur Utama BRI Life I Dewa Gede Agung, rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia sebagian besar disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat proteksi asuransi, sehingga seluruh stakeholders harus bergotong-royong bersama-sama untuk mengenalkan pentingnya asuransi kepada masyarakat Indonesia.

"Meningkatkan literasi sekaligus penetrasi asuransi. Sejatinya hampir disetiap tahapan hidup masyarakat, sejak memulai bisnis/karirnya, berkeluarga, bahkan saat puncak wealth/kemakmuran yang berhasil diraih suatu individupun memerlukan asuransi," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (16/10/2023).

Sementara itu, Direktur Pemasaran BRI Life Sutadi menjelaskan bahwa, produk serta segmentasi BRI Life telah berada di jalur yang on the track, yang sesuai dengan segmen BRI. Produk yang dijual, dominan telah mengarah ke proteksi, dan portofolio unilink terus dikurangi. Saat ini, bisnis BRI LIfe 85% bergerak di kanal bisnis bancassurance," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178884/asuransi_pertanian-29Ed_large.jpg
Asuransi Pertanian Bisa Mitigasi Risiko yang Dihadapi Petani? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178766/asuransi-NmWz_large.jpg
Ini Cara Tingkatkan Indeks Literasi Asuransi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176954/asuransi-PjUd_large.jpg
Kini 8.000 Pedagang Pasar di RI Dapat Perlindungan Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175793/asuransi-4jai_large.jpg
Tingkatkan Penetrasi, BUMN Beri Literasi Asuransi Emak-Emak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175766/pakai_ai-Z39G_large.jpg
AI Asisten, Asuransi Tak Bisa Tinggalkan Sentuhan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/622/3175616/asuransi-Bqgx_large.jpg
Cara BUMN Asuransi Perluas Inklusi Keuangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement