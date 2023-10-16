Ternyata Ini Penyebab Literasi Asuransi di RI Masih Rendah

JAKARTA - Pemahaman serta akses masyarakat terhadap produk dan jasa asuransi relatif masih rendah. Untuk itu, pentingnya edukasi dan literasi harus terus digalakkan.

Sejatinya layanan asuransi berguna sebagai bagian perencanaan keuangan, dalam kehidupan masyarakat untuk memproteksi diri dan keluarga serta aset mereka.

Menurut Plt Direktur Utama BRI Life I Dewa Gede Agung, rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia sebagian besar disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat proteksi asuransi, sehingga seluruh stakeholders harus bergotong-royong bersama-sama untuk mengenalkan pentingnya asuransi kepada masyarakat Indonesia.

"Meningkatkan literasi sekaligus penetrasi asuransi. Sejatinya hampir disetiap tahapan hidup masyarakat, sejak memulai bisnis/karirnya, berkeluarga, bahkan saat puncak wealth/kemakmuran yang berhasil diraih suatu individupun memerlukan asuransi," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (16/10/2023).

Sementara itu, Direktur Pemasaran BRI Life Sutadi menjelaskan bahwa, produk serta segmentasi BRI Life telah berada di jalur yang on the track, yang sesuai dengan segmen BRI. Produk yang dijual, dominan telah mengarah ke proteksi, dan portofolio unilink terus dikurangi. Saat ini, bisnis BRI LIfe 85% bergerak di kanal bisnis bancassurance," katanya.