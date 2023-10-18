Cara Melihat Nama Kita di Blacklist OJK

JAKARTA - Cara melihat nama kita di blacklist OJK. Di mana sekarang banyak masyarakat yang skor BI Checking kurang baik karena pinjaman online (pinjol) dan sebagainya.

Kemudahan yang ditawarkan tersebut mengakibatkan adanya fenomena gagal bayar yang akan membuat seseorang tercatat buruk karena mempunyai skor merah di BI Checking pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Hal ini tentunya akan mengakibatkan seseorang kesulitan untuk mengajukan pinjaman lain nantinya.

Berikut cara mengecek nama blacklist di OJK melalui aplikasi iDebku :

Kunjungi laman https://idebku.ojk.go.id/Public/HomePage melalui HP atau laptop.

Klik tombol pendaftaran

Masukkan data yang diminta, mulai dari jenis debitur, kewarganegaraan, jenis identitas debitur, dan nomor identitas.

Isi data diri lengkap, termasuk nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, provinsi, email, dan nomor ponsel.

Klik tombol “Selanjutnya”

Unggah foto identitas diri dengan kartu identitas, kemudian foto diri sesuai petunjuk yang disediakan.

Klik “Selanjutnya”