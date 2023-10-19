Waspada! BI Bawa Kabar Tidak Baik soal Ekonomi Global

BI bawa kabar tidak baik soal ekonomi global. (Foto: MPI)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyoroti bahwa dinamika global itu sangat cepat dan sangat tak terprediksi. Semenjak Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan lalu, terjadi perubahan yang sangat cepat dalam kurun 2 minggu setelahnya.

"Ini dikonfirmasi dalam pembahasan sidang G20 dan IMF di Maroko yang dihadiri saya dan bu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati," ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Hasil RDG BI di Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Dia pun menyebut ada 5 dinamika perubahan global yang cepat. Pertama, bahwa pertumbuhan ekonomi global akan melambat.

"Dengan divergensi pertumbuhan antar negara yang melebar. Pertumbuhan ekonomi global diramal menyentuh 2,9% tahun ini, dan tahun depan 2,8%," sambung Perry.

Dia mengatakan bahwa divergensinya Amerika Serikat (AS) tahun ini masih kuat tapi juga akan melambat tahun depan.

China pun sekarang sudah melambat di tahun ini dan akan melambat pula di tahun depan.

"Ini di tahun 2024-2025 ekonomi akan melambat, di 2024 divergensi melebar, krmudian menyempit di 2025, di 2026 baru mulai stabilizing. Jadi, tahun 2024 masih dibayangi ketidakpastian oleh pertumbuhan ekonomi global yang melambat," jelas Perry.

Seluruh dunia, sebut dia, harus mendorong permintaan domestik supaya pertumbuhan ekonominya tinggi sebagai konsekuensinya.

"Kedua, tensi ketegangan geopolitik ini meningkat, menyebabkan harga minyak sudah naik, harga pangan tetap tinggi, ini akan memperlambat penurunan inflasi global," tambah Perry.