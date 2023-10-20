MARK Bakal Tebar Dividen Rp19 Miliar, Catat Tanggalnya

JAKARTA – Emiten cetakan sarung tangan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) siap membagikan dividen interim kepada para pemegang sahamnya.

Direktur Utama MARK Ridwan Goh menyampaikan bahwa Dewan Komisaris MARK telah menyetujui pembagian dividen interim sebesar Rp19 miliar atau 30% dari laba semester I 2023.

“Pembagian dividen berdasarkan keputusan direksi perseroan tanggal 18 Oktober 2023 dan surat persetujuan komisaris tanggal 9 Oktober 2023,” kata Ridwan, Jumat (20/10/2023).

Sebagai informasi, permintaan cetakan sarung tangan sudah ada trend kenaikan sejak kuartal IV 2022. Hal itu tecermin dari kinerja perseroan pada kuartal I 2023 penjualan naik hampir 50% dibandingkan kuartal sebelumnya dengan nilai dari Rp87 miliar pada kuartal IV 2022 menjadi Rp130 miliar.

Adapun laba bersih perseroan naik sebesar 20% dari Rp25 miliar pada kuartal IV 2022 menjadi Rp30 miliar pada kuartal I 2023. Hal ini memperlihatkan bahwa industri sarung tangan secara bertahap menunjukkan rebound di 2023.