KCIC Tambah 12 Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Akhir Pekan

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menambah 12 perjalanan kereta cepat Whoosh di akhir pekan. Pasalnya, antusiasme masyarakat terhadap kereta cepat Whoosh sangat tinggi pada akhir pekan pertengahan Oktober 2023.

Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan bahwa berdasarkan data penjualan tiket Whoosh untuk perjalanan Jumat hingga Minggu saat ini telah habis terjual.

Dia mengatakan atas tingginya antusiasme tersebut KCIC kini menambah 12 perjalanan kereta. Penambahan tersebut khusus untuk keberangkatan di akhir pekan pada Jumat (20/10), Sabtu (21/10) dan Minggu (22/10). Sehingga secara total pada akhir pekan ini terdapat hingga 22 perjalanan Whoosh per hari.

"Diharapkan penambahan 12 perjalanan yang menjadi bagian dari peningkatan pelayanan tersebut dapat mengakomodir calon penumpang yang belum mendapatkan tiket di akhir pekan yang menjadi jadwal favorit," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/10/2023).

BACA JUGA: KAI Ungkap Penyebab KA Feeder Whoosh Terlambat Bikin 30 Penumpang Tertinggal Kereta Cepat

Eva menuturkan penambahan jadwal perjalanan tambahan pada akhir pekan terdiri dari 4 perjalanan di hari Jumat 20 Oktober 2023 serta 8 perjalanan di Sabtu dan Minggu (21-22) Oktober 2023.

"Dengan adanya jadwal perjalanan tambahan maka layanan KA Feeder juga ditambah sesuai jadwal perjalanan tambahan Whoosh," katanya.