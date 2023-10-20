Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KCIC Tambah 12 Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Akhir Pekan

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |10:11 WIB
KCIC Tambah 12 Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Akhir Pekan
Perjalanan kereta cepat whoosh ditambah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menambah 12 perjalanan kereta cepat Whoosh di akhir pekan. Pasalnya, antusiasme masyarakat terhadap kereta cepat Whoosh sangat tinggi pada akhir pekan pertengahan Oktober 2023.

Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan bahwa berdasarkan data penjualan tiket Whoosh untuk perjalanan Jumat hingga Minggu saat ini telah habis terjual.

Dia mengatakan atas tingginya antusiasme tersebut KCIC kini menambah 12 perjalanan kereta. Penambahan tersebut khusus untuk keberangkatan di akhir pekan pada Jumat (20/10), Sabtu (21/10) dan Minggu (22/10). Sehingga secara total pada akhir pekan ini terdapat hingga 22 perjalanan Whoosh per hari.

"Diharapkan penambahan 12 perjalanan yang menjadi bagian dari peningkatan pelayanan tersebut dapat mengakomodir calon penumpang yang belum mendapatkan tiket di akhir pekan yang menjadi jadwal favorit," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/10/2023).

Eva menuturkan penambahan jadwal perjalanan tambahan pada akhir pekan terdiri dari 4 perjalanan di hari Jumat 20 Oktober 2023 serta 8 perjalanan di Sabtu dan Minggu (21-22) Oktober 2023.

"Dengan adanya jadwal perjalanan tambahan maka layanan KA Feeder juga ditambah sesuai jadwal perjalanan tambahan Whoosh," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180761/utang_kereta_cepat-pdYg_large.jpg
3 Fakta Utang Kereta Cepat Whoosh Ditangani Langsung Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180494/kereta_cepat_whoosh-ucZW_large.jpg
6 Fakta Jokowi Sebut Kereta Cepat Whoosh Investasi Sosial hingga Reaksi Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180380/luhut-Rvpy_large.png
Polemik Utang Kereta Cepat, Luhut: Whoosh Jadi Bukti Keberanian Ambil Keputusan Strategis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180345/prabowo-WEfL_large.png
Prabowo Instruksikan Purbaya dan Danantara Cari Solusi Bayar Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180042/kereta_cepat-uEOg_large.jpg
Adu Biaya Bangun Kereta Cepat Whoosh Indonesia 142 km dengan Kereta Arab 1.500 km, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180132/prabowo_subianto-FcUP_large.jpg
Prabowo Bakal Bahas Khusus Utang Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement