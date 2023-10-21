JAKARTA - Penyelenggaraan MotoGP Mandalika mengeluarkan biaya fantastis untuk acara tersebut.
Balapan ini baru saja selesai setelah berlangsung selama 3 hari di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa tenggara Barat.
Diketahui bahwa, biaya penyelenggaraan MotoGP Mandalika mendapat sorotan dari banyak pihak.
Untuk bisa menyelenggarakan ajang balapan bergengsi ini, Indonesia rupanya harus membayar biaya yang tidak sedikit.
Pada 2022, diketahui bahwa Dorna Sports selaku pemegang hak komersial untuk olahraga sepeda motor MotoGP membebankan commitment fee sebesar 9 juta euro atau Rp143 miliar.