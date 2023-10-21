Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Biaya yang Dihabiskan Gelar MotoGP

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |06:02 WIB
Segini Biaya yang Dihabiskan Gelar MotoGP
Biaya penyelenggaraan MotoGP. (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Penyelenggaraan MotoGP Mandalika mengeluarkan biaya fantastis untuk acara tersebut.

Balapan ini baru saja selesai setelah berlangsung selama 3 hari di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa tenggara Barat.

 BACA JUGA:

Diketahui bahwa, biaya penyelenggaraan MotoGP Mandalika mendapat sorotan dari banyak pihak.

Untuk bisa menyelenggarakan ajang balapan bergengsi ini, Indonesia rupanya harus membayar biaya yang tidak sedikit.

 BACA JUGA:

Pada 2022, diketahui bahwa Dorna Sports selaku pemegang hak komersial untuk olahraga sepeda motor MotoGP membebankan commitment fee sebesar 9 juta euro atau Rp143 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement