HOME FINANCE HOT ISSUE

2 Menteri Jokowi Ini Beda Pemahaman soal Target Investasi, Ada Apa?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |08:01 WIB
2 Menteri Jokowi Ini Beda Pemahaman soal Target Investasi, Ada Apa?
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahas soal pemahaman target investasi Menko Airlangga. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yakni Bahlil Lahadalia menilai keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yakni Airlangga Hartarto terkait dengan target realisasi investasi di tahun 2024 itu tidak jelas.

Hal yang ia tidak mengerti adalah ketidaktahuannya mengenai pertimbangan Menko Airlangga dalam menaikkan target investasi hingga Rp1.650 triliun dimana angka perhitungannya belum jelas.

 BACA JUGA:

"Tahun depan itu (investasi) Rp1.650 triliun diberikan target, sebenarnya kalian tanya ke Pak Airlangga boleh. Pak Airlangga paling jago bikin angka-angka, tapi nggak jelas juga dia dapet angka itu dari mana," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi.

Meski demikian sebagai anak buah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bahlil tetap bertekad untuk merealisasikan target investasi tersebut jika diperintahkan oleh Jokowi.

 BACA JUGA:

"Saya sebagai prajurit yang diperintahkan Pak Presiden Jokowi. Saya tidak dengan Airlangga, saya cuma dengan Pak Jokowi, saya menjalankan apa yang disampaikan Pak Jokowi, karena memang Menko saya Pak Luhut, dan Presiden saya Pak Jokowi, jadi saya akan berupaya sekuat tenaga untuk melakukan hal itu " tuturnya.

Sebelumnya, Menko Airlangga sempat menyampaikan mengenai pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 5,3% di tahun 2023 ini. Kolaborasi dan sinergi dari semua pihak pun juga terus didorong terutama peran dari korporasi maupun rumah tangga.

