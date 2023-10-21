MNC Bank Bisa Jadi Pilihan PMI di Malaysia saat Kirim Uang ke Keluarga

MNC Kapital jalin kerjasama dengan Bank Rakyat Malaysia (Foto: MPI)

JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk bekerjasama dengan Bank Rakyat Malaysia Berhad. Dengan kolaborasi ini transaksi keuangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara jiran akan semakin mudah.

Aksi korporasi ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bank Rakyat Malaysia Berhad, Sabtu (21/10/2023).

Kolaborasi itu terkait pendanaan dan remitansi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara jiran.

Direktur Utama MNC Kapital Indonesia, Yudi Hamka menyebut, melalui kerja sama tersebut pihaknya memperkuat infrastruktur remittance dan payment. Fasilitas inipun akan mempermudah para Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.

Lantaran, menjadi satu alternatif bagi PMI untuk mengirimkan uang ke kampung halamannya dengan cara yang murah dan dengan cara yang aman.

"Dengan kerja sama ini kita membangun infrastruktur remittance dan payment antara kedua negara yang solid," ujar Yudi, di iNews Tower.