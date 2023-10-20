Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Strategi MNC Bank Jangkau Nasabah Luar Negeri

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |15:54 WIB
Strategi MNC Bank Jangkau Nasabah Luar Negeri
Perayaan HUT ke-9 MNC Bank. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Bank menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Aktivasi aplikasi layanan melalui MotionBank mempermudah akses layanan perbankan sebagai rekening penampungan untuk pembayaran klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mempermudah akses para PMI untuk melakukan layanan perbankan secara digital.

Komisaris PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) Peter Fajar mengatakan, dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian kartu debit bagi para PMI untuk mempermudah dalam melakukan penarikan tunai di seluruh ATM yang tersebar di luar negeri.

"Kita bisa memberikan lending ke mereka, mereka perlu modal kerja, sebelum di-training, kita ada kerja sama dengan Bank Rakyat Malaysia, arahnya memang harus digitalisasi," tegas Peter.

Menurutnya, cara tersebut merupakan upaya menjangkau nasabah di luar negeri. Didukung juga dengan integrasi layanan digital dalam ekosistem keuangan MNC Group.

Upaya perusahaan yang memiliki aplikasi digital MotionBank ini diharapkan dapat memacu penyaluran kredit hingga pertumbuhan jumlah nasabah.

"Memang digitalisasi ini jadi kunci utama, kita gak perlu cabang banyak, kita bisa menjangkau banyak, bahkan nasabah ke luar negeri," kata Peter.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180275/laba_mnc_bank_kuartal_di_iii_2025-LvM4_large.jpg
Naik 22,09%, Laba Bersih MNC Bank Capai Rp60,39 Miliar di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178805/mnc_bank_tabungan_dahsyat-AtwG_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Cherry Tiggo Cross Premium ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177167/mnc_bank-mNWE_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Mercedes Benz C300 AMG Line ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176677/mnc_bank-eC6T_large.jpg
Selebrasi 11 Tahun MNC Bank, Tebar Ragam Promo Istimewa untuk Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175086/mnc_bank-Ba46_large.jpg
Kenali dan Hindari Modus Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/622/3174221/mnc_bank-sfES_large.jpg
Nikmati Tabungan Berhadiah MNC Bank Lebih Praktis dan Mudah Lewat Aplikasi MotionBank!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement