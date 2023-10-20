Strategi MNC Bank Jangkau Nasabah Luar Negeri

JAKARTA - MNC Bank menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Aktivasi aplikasi layanan melalui MotionBank mempermudah akses layanan perbankan sebagai rekening penampungan untuk pembayaran klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mempermudah akses para PMI untuk melakukan layanan perbankan secara digital.

Komisaris PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) Peter Fajar mengatakan, dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian kartu debit bagi para PMI untuk mempermudah dalam melakukan penarikan tunai di seluruh ATM yang tersebar di luar negeri.

"Kita bisa memberikan lending ke mereka, mereka perlu modal kerja, sebelum di-training, kita ada kerja sama dengan Bank Rakyat Malaysia, arahnya memang harus digitalisasi," tegas Peter.

Menurutnya, cara tersebut merupakan upaya menjangkau nasabah di luar negeri. Didukung juga dengan integrasi layanan digital dalam ekosistem keuangan MNC Group.

Upaya perusahaan yang memiliki aplikasi digital MotionBank ini diharapkan dapat memacu penyaluran kredit hingga pertumbuhan jumlah nasabah.

"Memang digitalisasi ini jadi kunci utama, kita gak perlu cabang banyak, kita bisa menjangkau banyak, bahkan nasabah ke luar negeri," kata Peter.