HUT ke-9 MNC Bank, Hary Tanoe: Salah Satu Lokomotif Bisnis MNC Group

JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) merayakan hari jadi ke-9, Kamis 19 Oktober 2023. MNC Bank terus meningkatkan performa untuk menjadi salah satu lokomotif bisnis MNC Group.

“Syukuran HUT ke-9 PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP). Selamat! MNC Bank terus melaju menjadi salah satu lokomotif bisnis MNC Group yang dapat kita banggakan secara nasional, bahkan internasional,” tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan foto kegiatan pada laman Instagram miliknya, Jumat (20/10/2023).

Integrasi digital, Hary menambahkan, merupakan fokus utama perseroan untuk bisa terus memasarkan produk sekaligus mengakuisisi pengguna baru.

“Digitalisasi MNC Bank akan men-generate traffic bagi perusahaan. Ini merupakan aset bisnis yang luar biasa jika bisa dikembangkan,” papar Hary.