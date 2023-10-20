Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

HUT ke-9 MNC Bank, Hary Tanoe: Salah Satu Lokomotif Bisnis MNC Group

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |16:00 WIB
HUT ke-9 MNC Bank, Hary Tanoe: Salah Satu Lokomotif Bisnis MNC Group
Perayaan HUT ke-9 MNC Bank. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) merayakan hari jadi ke-9, Kamis 19 Oktober 2023. MNC Bank terus meningkatkan performa untuk menjadi salah satu lokomotif bisnis MNC Group.

“Syukuran HUT ke-9 PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP). Selamat! MNC Bank terus melaju menjadi salah satu lokomotif bisnis MNC Group yang dapat kita banggakan secara nasional, bahkan internasional,” tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan foto kegiatan pada laman Instagram miliknya, Jumat (20/10/2023).

Integrasi digital, Hary menambahkan, merupakan fokus utama perseroan untuk bisa terus memasarkan produk sekaligus mengakuisisi pengguna baru.

“Digitalisasi MNC Bank akan men-generate traffic bagi perusahaan. Ini merupakan aset bisnis yang luar biasa jika bisa dikembangkan,” papar Hary.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180275/laba_mnc_bank_kuartal_di_iii_2025-LvM4_large.jpg
Naik 22,09%, Laba Bersih MNC Bank Capai Rp60,39 Miliar di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178805/mnc_bank_tabungan_dahsyat-AtwG_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Cherry Tiggo Cross Premium ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177167/mnc_bank-mNWE_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Mercedes Benz C300 AMG Line ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176677/mnc_bank-eC6T_large.jpg
Selebrasi 11 Tahun MNC Bank, Tebar Ragam Promo Istimewa untuk Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175086/mnc_bank-Ba46_large.jpg
Kenali dan Hindari Modus Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/622/3174221/mnc_bank-sfES_large.jpg
Nikmati Tabungan Berhadiah MNC Bank Lebih Praktis dan Mudah Lewat Aplikasi MotionBank!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement