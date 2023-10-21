Dukung Net Zero Emission 2060, Begini Cara Investor Atasi Dampak Perubahan Iklim

JAKARTA – Begini cara investor mengatasi dampak perubahan iklim guna mendukung Net Zero Emission 2060. Salah satu upaya menjaga lingkungan dilakukan melalui program River Trashboom Project – Cerita Sungai oleh CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi masalah lingkungan dan sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi sungai. Proyek ini selaras dengan strategi keberlanjutan Indonesia Stock Exchange (IDX) dan berkontribusi dalam program pemerintah ‘Pencanangan Net Zero Emission di 2060’.

“BEI mendukung inisiasi River Trashboom Project - Cerita Sungai yang merupakan upaya untuk mendorong pelestarian lingkungan berkelanjutan di Indonesia," kata Direktur PT Bursa Efek Indonesia Risa E. Rustam, Sabtu (21/10/2023).

Dirinya berharap River Trashboom Project tidak hanya memberikan kesadaran kepada banyak pihak untuk menjaga kebersihan sungai dan keberlanjutan lingkungan, namun juga memberikan inspirasi kepada pihak lainnya untuk melakukan hal serupa di seluruh Indonesia.